Ташуев — о признании лучшим тренером в октябре: «Подняли планку — надо дальше идти вперед»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о признании лучшим тренером октября в РПЛ.

«Достижение тренера — обычно заслуга всего коллектива. Это заслуга всего тренерского штаба и руководителей. Это мотивирует еще больше стараться работать, больших успехов добиваться с командой. Подняли планку — надо дальше идти вперед», — сказал Ташуев «СЭ».

В октябре «Факел» обыграл «Оренбург» (2:1), «Спартак» (2:0) и сыграл вничью с «Динамо» (0:0). После 15 туров РПЛ воронежцы набрали 19 очков и идут на 10-м месте в турнирной таблице.

В матче 15-го тура команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1), сравняв счет в добавленное время. В 16-м туре «Факел» сыграет на выезде с «Рубином» 26 ноября.