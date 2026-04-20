Ташуев: «К Угальде нет вопросов по самоотдаче. А бомбардир — товар штучный»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победы «Спартака» над грозненцами (3:1) в матче 25-го тура РПЛ в интервью «СЭ» оценил игру футболистов московской команды Жедсона Фернандеша, Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде.

— Согласитесь, Карседо порой удивляет своими решениями по составу. Как вам Жедсон на позиции левого защитника?

— Здесь логика Карседо мне понятна. Он усилил левую латеральную зону, сделал этот фланг более активным. Жедсон в итоге подключился вперед, сместился в центр и забил отличный гол.

— На сколько процентов этот «Спартак» зависит от Барко?

— В процентном соотношении не посчитаю. Но это нормальное явление. Во многих ведущих командах есть лидеры. В «Реале» — Винисиус, Мбаппе. В «Спартаке», помимо Барко, отметил бы еще и Маркиньоса. Они нередко делают разницу. Качественно выполняют свою работу.

— Когда же прорвет Угальде?

— Не забывайте, что Угальде не является представителем элитной футбольной страны. Да, один сезон получился у него забивным, но в систему это не переросло. Так часто бывает. При этом у меня нет к нему вопросов по самоотдаче. Он много двигается, напрягает защитников, отвлекает на себя внимание. Приносит определенную пользу красно-белым, помогает забивать другим. А бомбардир — товар штучный.

— Хоть что-то насторожило в игре красно-белых?

— Ну я же не болельщик «Спартака». Настораживать что-то должно Карседо, а не меня (улыбается). Он знает свою команду изнутри, лучше чувствует этот организм. Ему виднее. Против «Ахмата» «Спартак» явных проблем не испытал. Все было довольно сбалансированно во всех линиях.

«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» идет на девятой строчке с 31 очком.

В 26-м туре красно-белые примут на своем поле «Краснодар», а грозненцы сыграют дома с «Балтикой».