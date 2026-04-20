Ташуев: «Спартаку» еще нужно обрести стабильность, которая есть у «Зенита» и «Краснодара»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победы «Спартака» над грозненцами (3:1) в 25-м туре РПЛ оценил шансы красно-белых попасть в тройку по итогам сезона.

— Не считаете, что «Спартаку» по силам залезть в тройку и выиграть Кубок?

— Рано делать такие прогнозы. «Спартак» за последние годы приучил нас к серьезным перепадам в результатах. Вот красно-белым нужно обрести ту стабильность, которая есть у «Зенита» и «Краснодара». Питерцы и «быки» могут играть плохо, но все равно остаются в лидирующей группе.

— «Ахмат» разочаровал?

— Сказались две потери. Исмаэл и Садулаев пропускали матч в Москве из-за дисквалификаций. В «Ахмате» им равноценных замен сегодня нет. Тот же Мансилья с Садулаевым не сравнится. Две большие разницы.

— Самородов не перерос уже «Ахмат»?

— Самородов только-только дорос до «Ахмата». Молодец, но давайте не будем его перехваливать.

«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» идет на девятой строчке с 31 очком.

В 26-м туре красно-белые примут на своем поле «Краснодар», а грозненцы сыграют дома с «Балтикой».