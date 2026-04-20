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Ташуев: «Спартаку» еще нужно обрести стабильность, которая есть у «Зенита» и «Краснодара»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победы «Спартака» над грозненцами (3:1) в 25-м туре РПЛ оценил шансы красно-белых попасть в тройку по итогам сезона.

— Не считаете, что «Спартаку» по силам залезть в тройку и выиграть Кубок?

— Рано делать такие прогнозы. «Спартак» за последние годы приучил нас к серьезным перепадам в результатах. Вот красно-белым нужно обрести ту стабильность, которая есть у «Зенита» и «Краснодара». Питерцы и «быки» могут играть плохо, но все равно остаются в лидирующей группе.

— «Ахмат» разочаровал?

— Сказались две потери. Исмаэл и Садулаев пропускали матч в Москве из-за дисквалификаций. В «Ахмате» им равноценных замен сегодня нет. Тот же Мансилья с Садулаевым не сравнится. Две большие разницы.

— Самородов не перерос уже «Ахмат»?

— Самородов только-только дорос до «Ахмата». Молодец, но давайте не будем его перехваливать.

«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» идет на девятой строчке с 31 очком.

В 26-м туре красно-белые примут на своем поле «Краснодар», а грозненцы сыграют дома с «Балтикой».

Сергей Ташуев и&nbsp;Хуан Карлос Карседо.«Эйфории нет. Карседо просто не мешает игрокам «Спартака» творить». Мнение Ташуева

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Сергей Ташуев
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РФС опубликовал повестку заседания КДК 21 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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