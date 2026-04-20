Радимов о лимите в РПЛ: «Не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я думаю, что первый шаг по снижению лимита нормальный, потому что он постепенный. Ничего криминального в этом не вижу, тем более, что практически все клубы к этому готовы. Что делать в случае возвращения еврокубков? Сборная же вернется в то же время. Нам же надо расширить выбор россиян. Когда «Зенит» и ЦСКА выигрывали еврокубки, лимит был «6+5». Хорошо, что снижение не делается резко. Я думаю, что клубы готовы к тому сокращению, которое есть сейчас. При этом не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт. Встреча министра с клубами — это хорошо. Компромисс нужен», — сказал Радимов «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.