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Сегодня, 17:59

Тарханов считает, что травма Джикии не скажется на «Спартаке»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о травме капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Травма Джикии не скажется на «Спартаке», потому что он в последних матчах не играл. Теперь будут играть только Бабич и Дуарте, постоянная двойка в центре обороны», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Также он считает, что футболист стал хуже выступать в этом году.

«Георгия перестали ставить, и это психологически на него повлияло. Он же и за сборную плохо играл», — добавил специалист.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал, что футболист пропустил игру 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2) из-за травмы.

Всего в этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-travma-dzhikii-ne-skazhetsya-na-spartake-on-sdal-za-poslednij-god/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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