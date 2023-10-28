«Крылья Советов» — «Оренбург»: гости сравняли счет

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счет в матче 13-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» — 1:1. Он отличился на 66-й минуте встречи, головой переправив мяч в ворота самарцев после подачи с фланга.