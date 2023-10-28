Агент Джикии заявил, что футболист пропустит матч против «Факела» из-за травмы

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев объяснил, почему футболист пропускает игру 13-го тура РПЛ против «Факела».

«Почему Георгий не приехал на матч с «Факелом»? Травма», — сказал Шпинев «СЭ».

В этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.