Тарханов считает, что нельзя считать безответственными всех легионеров РПЛ в целом

Бывший главный тренеров клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал отношение к работе ряда легионеров российских команд.

«Здесь от человека зависит, если он порядочный, то никогда так не сделает или не уедет так просто. А другие так поступают», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

В январе бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло отказался приезжать на сборы команды. Сообщалось, что игрок хотел перейти в «Ботафого». Впоследствии Бителло все же присоединился к бело-голубым на сборах.