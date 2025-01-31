Источник: «Зенит» вышел из переговоров по Сильянову из-за высоких запросов «Локомотива»

«Зенит» отказался от переговоров по защитнику Александру Сильянову, так как посчитал слишком высокими запросы «Локомотива», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, железнодорожники хотели получить за Сильянова 7 миллионов евро и полузащитника Александра Коваленко.

Летом 2024 года «Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» с возможностью обратного выкупа футболиста. По информации СМИ, сумма обратного выкупа составляет 2 миллиона евро.

В этом сезоне на счету 23-летнего Сильянова 24 матча во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Портал Tranfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.