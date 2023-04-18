Тарханов считает, что Кривцов на данный момент является одним из лучших полузащитников РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас Кривцов — один из лучших полузащитников РПЛ, он здорово прибавил. Думаю, что его можно считать одним из открытий текущего сезона РПЛ. Мне нравится, как он играет. Отличный полузащитник, выполняющий огромный объем работы на поле. Большой талант, мощный парень. В игре против «Сочи» он был лучшим игроком на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

В последних семи матчах на счету Кривцова семь забитых голов во всех турнирах.

Полузащитник перешел в «Краснодар» в 2021 году. Согласно данным Transfermarkt стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.