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27 сентября, 23:51

Бурлак: «Склоняюсь к победе «Локомотива» — «Спартаку» не хватает стабильности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча железнодорожников со «Спартаком» в десятом туре РПЛ.

«Спартаку» в последнее время всегда не хватает стабильности, хотя игру показывает хорошую. С махачкалинским «Динамо» очки не взяли, с московским тоже упустили очки. Команда, которая борется за чемпионство, такие игры должна на характере вырывать.

Я планирую посетить этот матч, жду хорошей игры и все-таки, естественно, буду переживать за «Локомотив». Хотелось бы, чтобы они выиграли. Думаю, будет интересный, напряжённый матч. Склоняюсь ли я к ничьей? Нет, я склоняюсь к победе «Локомотива» как болельщик этой команды», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.

«Спартак» после девяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками. «Локомотив» набрал 21 очко и замыкает тройку лидеров. Матч между командами в десятом туре РПЛ состоится 28 сентября в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
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11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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