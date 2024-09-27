Канчельскис: «Соболева оскорбляют, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим. Какое-то время ему придется играть под давлением. Путь к признанию тут только один — забитые мячи. Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

30 августа 2024 года Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит». 27-летний форвард провел за сине-бело-голубых три матча во всех турнирах и отметился результативной передачей.