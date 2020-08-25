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«Тамбову» все равно, с кем набирать очки". Сергей Первушин — о матче с «Сочи».

18:20
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин накануне матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» отметил, что его команде все равно, с кем набирать очки.

«Нам все равно, с кем играть, с кем набирать очки. Для «Тамбова» любой соперник из РПЛ — это вызов, дополнительная мотивация. Мы готовы к игре и хотим победить», — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Тамбов» — «Сочи» состоится во вторник, 25 августа. Начало игры — в 18.30 мск.

Тамбов — Сочи

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