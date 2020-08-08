РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Ростов»: видеотрансляция матча РПЛ

17:00
Деннис Хаджикадунич. Фото Артем Гусев/ФК «Ростов»
Деннис Хаджикадунич. Фото Артем Гусев/ФК «Ростов»
Теги:

«Тамбов» на стадионе «Мордовия Арена» встретится с «Ростовом» в матче первого тура РПЛ. Начало игры — в 18.30 (мск).

«Ростов» по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 14-я строчка.

Следить за матчем «Тамбов» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Химки» — ЦСКА

Тамбов — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9129
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир