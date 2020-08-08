«Тамбов» — «Ростов»: видеотрансляция матча РПЛ
17:00
«Тамбов» на стадионе «Мордовия Арена» встретится с «Ростовом» в матче первого тура РПЛ. Начало игры — в 18.30 (мск).
«Ростов» по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 14-я строчка.
Следить за матчем «Тамбов» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».
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