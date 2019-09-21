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«Тамбов» — «Ростов»: Костюков не реализовал пенальти в ворота гостей

19:18
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Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Ростов» Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей на 13-й минуте игры за фол хавбека Ивелина Попова против Владимира Обухова.

К точке подошел нападающий «Тамбова» Михаил Костюков, который не реализовал пенальти, отправив мяч выше ворот голкипера «Ростова» Егора Бабурина.

Тамбов — Ростов

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