«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа из-за травмы покинул поле в матче с бывшей командой
17:38
Новичок ЦСКА, защитник Седрик Гогуа получил повреждение и был заменен на 48-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова».
Вместо 25-летнего ивуарийца на поле появился Звонимир Шарлия.
29 августа Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова». Футболист подписал контракт на четыре года с московским клубом.
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