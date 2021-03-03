«Тамбов» обыграл «Чертаново» в матче молодежных команд

«Тамбов» победил «Чертаново» (2:1) в матче 16-го тура молодежного первенства России.

«Тамбов» набрал 17 очков и занимает седьмое место в группе А. У «Чертаново» 10 очков и девятое место.

Молодежное первенство России

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:1 (0:0)

Голы: Нафиков, 54 (0:1). Жеребятьев, 62 (1:1). Попов, 64 (2:1).

Судья: Биглов (Уфа).

3 марта. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».