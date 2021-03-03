«Тамбов» обыграл «Чертаново» в матче молодежных команд
18:59
«Тамбов» победил «Чертаново» (2:1) в матче 16-го тура молодежного первенства России.
«Тамбов» набрал 17 очков и занимает седьмое место в группе А. У «Чертаново» 10 очков и девятое место.
Молодежное первенство России
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:1 (0:0)
Голы: Нафиков, 54 (0:1). Жеребятьев, 62 (1:1). Попов, 64 (2:1).
Судья: Биглов (Уфа).
3 марта. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».
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