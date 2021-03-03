В Швеции сообщают, что Маркус Берг летом перейдет в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг вернется в Швецию. Летом 34-летний форвард подпишет контракт с «Гетеборгом», утверждает Sportbladet.

«Гетеборг» уже достиг договоренности о переходе Берга. Он должен подписать контракт на 2,5 года.

Соглашение Берга с «Краснодаром» рассчитано до конца сезона-2020/21.

Форвард выступает за российскую команду с 2019 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и забил 12 голов.