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В Швеции сообщают, что Маркус Берг летом перейдет в «Гетеборг»

18:19
Маркус Берг. Фото ФК «Краснодар».
Маркус Берг. Фото ФК «Краснодар».
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг вернется в Швецию. Летом 34-летний форвард подпишет контракт с «Гетеборгом», утверждает Sportbladet.

«Гетеборг» уже достиг договоренности о переходе Берга. Он должен подписать контракт на 2,5 года.

Соглашение Берга с «Краснодаром» рассчитано до конца сезона-2020/21.

Форвард выступает за российскую команду с 2019 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и забил 12 голов.

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