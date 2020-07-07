Во вторник, 7 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В прошлом туре «Тамбов» сумел на выезде обыграть «Спартак». «Ахмат» с крупным счетом уступил ЦСКА.

Следить за матчем «Тамбов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.