Талалаев: «За что уволили Станковича? За то, что он горяч?»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал недоумение в связи с отставкой бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?

— Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.

Станкович был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.