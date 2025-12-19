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Талалаев: «За что уволили Станковича? За то, что он горяч?»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал недоумение в связи с отставкой бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?

— Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов.

Андрей Талалаев.«Увольнение Станковича считаю маразмом. А я никуда не собираюсь, чувствую, что нахожусь на своем месте». Интервью с Талалаевым

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ.

Станкович был отправлен в отставку 11 ноября 2025 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице с 29 очками.

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Андрей Талалаев
Деян Станкович
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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