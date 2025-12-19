Талалаев: «Отсебятины при переводе слов Скалы игрокам «Спартака» никогда не допускал. Это ерунда»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, в 2004 году работавший тренером-переводчиком в штабе Невио Скалы в «Спартаке», в эксклюзивном интервью «СЭ» развеял известный миф о том, что однажды ретранслировал игрокам красно-белых не то, что слышал от итальянского специалиста.
— Невио Скала смотрит ваши матчи?
— Мы общаемся редко. В основном, когда приезжаю в Италию, спрашиваю его о планах, можно ли пересечься. Или поздравляю, как совсем недавно, когда у него было 77-летие. Конечно, Невио интересовался, как семья, как футбол. Он всегда спрашивает, как «Спартак». Отвечаю, что приблизительно так же, как и было.
Не думаю, что он пристально следит за «Балтикой». Но так как у нас работает тренер по физподготовке Серджо Джованни, с которым он тоже поддерживает постоянный контакт и который также общается с тренерскими штабами многих клубов, о результатах нашей команды в Италии знают.
— Можете подтвердить или развеять одну ходовую легенду? Якобы был случай, когда Скала что-то говорил игрокам «Спартака», а вы им ретранслировали нечто совсем другое, от себя.
— Это ерунда. Знаете, это как в бане за столом футболисты сидят, и ребята, которые видели нашу работу, рассказывают: Невио говорил буквально 20 секунд, а Талалаев переводил полторы минуты. И делают вывод, что я что-то от себя прибалтывал. Так и пошло.
На самом деле есть дословные переводчики, у которых все синхронизировано по времени. Но это работает, когда ты очень хорошо и точно знаешь язык. У меня же в силу долговременного отсутствия практики со времен игры в Италии язык был неидеальным — так что приходилось сопровождать какие-то понятия дополнительными словами. Где-то мог в силу богатства нашего языка вставить какие-то прилагательные, чтобы лучше передать смысл. Так каждая фраза и удлинялась. Но никогда такого не было, чтобы я в перевод вкладывал какой-то собственный смысл, которого Скала не имел в виду.
Были ли у меня индивидуальные беседы с футболистами, где я доносил свое видение какого-то вопроса? Да, были. Но при переводе ни разу не было никакой отсебятины. Однажды при характеристике нашей скамейки я сделал случайную ошибку и перепутал слова ridotto и ridicolo — «узкий» и «смешной, нелепый», что сильно повлияло на сказанное, придало ему уничижительный смысл. Это было перед матчем с «Мальоркой» — и, услышав от меня о такой ошибке, возможно, повлиявшей на настроение игроков (за что я попросил у него прощения), Невио построил команду, извинился за меня и за себя. И сказал о том, что никогда не будет принижать своих футболистов. Рассказываю это потому, что та история стала и для меня серьезным уроком: не только в том, чтобы не делать подобных ошибок, а чтобы уважать своих подопечных и верить в них. Поэтому для меня мои игроки всегда самые лучшие.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1