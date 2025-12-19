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Талалаев: «Отсебятины при переводе слов Скалы игрокам «Спартака» никогда не допускал. Это ерунда»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Невио Скала и Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, в 2004 году работавший тренером-переводчиком в штабе Невио Скалы в «Спартаке», в эксклюзивном интервью «СЭ» развеял известный миф о том, что однажды ретранслировал игрокам красно-белых не то, что слышал от итальянского специалиста.

— Невио Скала смотрит ваши матчи?

— Мы общаемся редко. В основном, когда приезжаю в Италию, спрашиваю его о планах, можно ли пересечься. Или поздравляю, как совсем недавно, когда у него было 77-летие. Конечно, Невио интересовался, как семья, как футбол. Он всегда спрашивает, как «Спартак». Отвечаю, что приблизительно так же, как и было.

Не думаю, что он пристально следит за «Балтикой». Но так как у нас работает тренер по физподготовке Серджо Джованни, с которым он тоже поддерживает постоянный контакт и который также общается с тренерскими штабами многих клубов, о результатах нашей команды в Италии знают.

— Можете подтвердить или развеять одну ходовую легенду? Якобы был случай, когда Скала что-то говорил игрокам «Спартака», а вы им ретранслировали нечто совсем другое, от себя.

— Это ерунда. Знаете, это как в бане за столом футболисты сидят, и ребята, которые видели нашу работу, рассказывают: Невио говорил буквально 20 секунд, а Талалаев переводил полторы минуты. И делают вывод, что я что-то от себя прибалтывал. Так и пошло.

Андрей Талалаев.«Увольнение Станковича считаю маразмом. А я никуда не собираюсь, чувствую, что нахожусь на своем месте». Интервью с Талалаевым

На самом деле есть дословные переводчики, у которых все синхронизировано по времени. Но это работает, когда ты очень хорошо и точно знаешь язык. У меня же в силу долговременного отсутствия практики со времен игры в Италии язык был неидеальным — так что приходилось сопровождать какие-то понятия дополнительными словами. Где-то мог в силу богатства нашего языка вставить какие-то прилагательные, чтобы лучше передать смысл. Так каждая фраза и удлинялась. Но никогда такого не было, чтобы я в перевод вкладывал какой-то собственный смысл, которого Скала не имел в виду.

Были ли у меня индивидуальные беседы с футболистами, где я доносил свое видение какого-то вопроса? Да, были. Но при переводе ни разу не было никакой отсебятины. Однажды при характеристике нашей скамейки я сделал случайную ошибку и перепутал слова ridotto и ridicolo — «узкий» и «смешной, нелепый», что сильно повлияло на сказанное, придало ему уничижительный смысл. Это было перед матчем с «Мальоркой» — и, услышав от меня о такой ошибке, возможно, повлиявшей на настроение игроков (за что я попросил у него прощения), Невио построил команду, извинился за меня и за себя. И сказал о том, что никогда не будет принижать своих футболистов. Рассказываю это потому, что та история стала и для меня серьезным уроком: не только в том, чтобы не делать подобных ошибок, а чтобы уважать своих подопечных и верить в них. Поэтому для меня мои игроки всегда самые лучшие.

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Андрей Талалаев
ФК Спартак (Москва)
Невио Скала
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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 5
П
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Зенит

 4
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Маркиньос

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 4
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Крылья Советов

 3
И К Ж
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