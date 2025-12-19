Талалаев: «Отсебятины при переводе слов Скалы игрокам «Спартака» никогда не допускал. Это ерунда»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, в 2004 году работавший тренером-переводчиком в штабе Невио Скалы в «Спартаке», в эксклюзивном интервью «СЭ» развеял известный миф о том, что однажды ретранслировал игрокам красно-белых не то, что слышал от итальянского специалиста.

— Невио Скала смотрит ваши матчи?

— Мы общаемся редко. В основном, когда приезжаю в Италию, спрашиваю его о планах, можно ли пересечься. Или поздравляю, как совсем недавно, когда у него было 77-летие. Конечно, Невио интересовался, как семья, как футбол. Он всегда спрашивает, как «Спартак». Отвечаю, что приблизительно так же, как и было.

Не думаю, что он пристально следит за «Балтикой». Но так как у нас работает тренер по физподготовке Серджо Джованни, с которым он тоже поддерживает постоянный контакт и который также общается с тренерскими штабами многих клубов, о результатах нашей команды в Италии знают.

— Можете подтвердить или развеять одну ходовую легенду? Якобы был случай, когда Скала что-то говорил игрокам «Спартака», а вы им ретранслировали нечто совсем другое, от себя.

— Это ерунда. Знаете, это как в бане за столом футболисты сидят, и ребята, которые видели нашу работу, рассказывают: Невио говорил буквально 20 секунд, а Талалаев переводил полторы минуты. И делают вывод, что я что-то от себя прибалтывал. Так и пошло.

На самом деле есть дословные переводчики, у которых все синхронизировано по времени. Но это работает, когда ты очень хорошо и точно знаешь язык. У меня же в силу долговременного отсутствия практики со времен игры в Италии язык был неидеальным — так что приходилось сопровождать какие-то понятия дополнительными словами. Где-то мог в силу богатства нашего языка вставить какие-то прилагательные, чтобы лучше передать смысл. Так каждая фраза и удлинялась. Но никогда такого не было, чтобы я в перевод вкладывал какой-то собственный смысл, которого Скала не имел в виду.

Были ли у меня индивидуальные беседы с футболистами, где я доносил свое видение какого-то вопроса? Да, были. Но при переводе ни разу не было никакой отсебятины. Однажды при характеристике нашей скамейки я сделал случайную ошибку и перепутал слова ridotto и ridicolo — «узкий» и «смешной, нелепый», что сильно повлияло на сказанное, придало ему уничижительный смысл. Это было перед матчем с «Мальоркой» — и, услышав от меня о такой ошибке, возможно, повлиявшей на настроение игроков (за что я попросил у него прощения), Невио построил команду, извинился за меня и за себя. И сказал о том, что никогда не будет принижать своих футболистов. Рассказываю это потому, что та история стала и для меня серьезным уроком: не только в том, чтобы не делать подобных ошибок, а чтобы уважать своих подопечных и верить в них. Поэтому для меня мои игроки всегда самые лучшие.