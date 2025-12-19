Мусаева признали тренером месяца РПЛ в ноябре и декабре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был признан тренером месяца в РПЛ в ноябре и декабре 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.

42-летний специалист занял первое место в голосовании болельщиков с результатом 31,57%. За главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева отдали 24,49% голосов.

В голосовании экспертов победили и Мусаев, и Талалаев. При этом наставник «Балтики» выиграл голосование комментаторов. В итоге приоритет был отдан Мусаеву как победителю опроса болельщиков.

Наставник «Краснодара» был признан тренером месяца второй раз подряд.

«Краснодар» с 40 очками после 18 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ. В декабре он победил ЦСКА (3:2), а в ноябре — «Спартак» (2:1) и «Крылья Советов» (5:0) и сыграл вничью с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).