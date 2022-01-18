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Талалаев: «Удивлен, что Галицкий взял Фарке. Не ноунейма, но без серьезных титулов»

Талалаев высказался о назначению Фарке на пост главного тренера «Краснодара»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о работе Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».

«Молодец Шварц в «Динамо»? Да, конечно. Но у Сандро выстреливают футболисты юношеской сборной России. В других школах только год-два как играют в ДЮСШ с трехразовым питанием. Мы работаем с чеченской молодежью, развиваем постепенно», — приводит слова Талалаева Sport24.

Также он высказался о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Удивлен, что Галицкий взял Фарке. Не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, он увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из клуба. А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией защиты? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», — сказал он.

13 января «Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», где он работал с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-18-talalayev-o-farke-v-krasnodare-udivlen-chto-galitskiy-yego-vzyal-bez-seryeznykh-titulov-vyletal-iz-apl-
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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