Талалаев рассказал о желании поработать в Европе: «Надо сначала доказать в России»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании поработать в Европе.

«Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Но сначала надо доказать здесь. Надо добиться результатов определенных в России, а потом, конечно, попробовать в Европе. Мне очень много дала работа в Армении. Год проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Также как и работа в «Ахмате»: два с половиной года как пять еще где-то. Наверное тот опыт, которого набрался наш тренерский штаб, помогает сейчас добывать результат. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат», — сказал Талалаев «СЭ».

«Балтика» Талалаева с 20 очками после 11 туров идет на 5 месте в таблице РПЛ.