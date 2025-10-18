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18 октября 2025, 11:30

«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 18 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» и «Оренбург» встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч на «Самара Арене» в Самаре начинается в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Оренбург» изучайте в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Матч в Самаре в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 12.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Самарцы в 11 турах набрали 12 очков и расположились на 11-м месте, перед международной паузе команда Магомеда Адиева проиграла «Рубину» (0:2).

Оренбуржцы с 7 очками занимают 14-е место и в 11-м туре уступили «Ростову» (0:1), после чего в отставку был отправлен главный тренер Владимир Слишкович.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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