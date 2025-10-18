«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч на «Самара Арене» в Самаре начинается в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Оренбург» изучайте в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Матч в Самаре в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 12.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Самарцы в 11 турах набрали 12 очков и расположились на 11-м месте, перед международной паузе команда Магомеда Адиева проиграла «Рубину» (0:2).

Оренбуржцы с 7 очками занимают 14-е место и в 11-м туре уступили «Ростову» (0:1), после чего в отставку был отправлен главный тренер Владимир Слишкович.