«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 12-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Лепский, Чернов, Бабкин, Сутормин, Рахманович, Баньяц, Олейников, Ахметов.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре Жезус.