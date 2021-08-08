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Талалаев раскритиковал судейство матча с «Рубином»: «Мне понравилась связка Кукуян — Кварацхелия»

22:33
Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев недоволен судейством матча третьего тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (1:2). Он раскритиковал работу главного арбитра Павла Кукуяна.

«Хотел бы поблагодарить свою команду, — сказал Талалаев в эфире канал «Матч премьер». —  Горжусь тем, как они играют. Камнем преткновения стало то, что мы не забиваем свои моменты. Что касается красной карточки, то мы два раза смотрели этот эпизод. Человек прокидывает, мяч улетает не в створ ворот. Сначала дали желтую, но, видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее.

Лучшей во втором тайме была связка Кукуян — Кварацхелия. Очень хорошая связка, я бы вручил им две статуэтки. Семь наших атак были сорваны игроками «Рубина» на нашей половине — и ни одной желтой. У нас все каралось желтой карточкой.

Один удар с игры создала команда соперника, и при этом они говорят, что здорово играли? Замечательно. Поздравляем их с победой, будем жать у себя дома. Я поблагодарил команду за хорошую игру».

В составе победителей отличились Сеад Хакшабанович и Оливер Абильдгор. У гостей забил Даниил Уткин.

Рубин - Ахмат

 

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Евгений Петров все материалы автора

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