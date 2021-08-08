Лев Лещенко – о победе над ЦСКА: «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Игра прошла в Москве.

«В этом сезоне мы будем чемпионами! Молодые таланты — это праздник для «Динамо»! Сегодня все прекрасно отыграли. Фомин большой молодец, очень мне понравился. Я очень рад, будем ждать следующую игру. Шварц исповедует атакующий футбол, прессинг, подборы – все за нами! Команда хороша!», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Динамо» вышло на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. ЦСКА - 3 балла и 10-я строчка.

В прошедшей встрече в составе «Динамо» дубль оформил хавбек Даниил Фомин. У ЦСКА отличился нападающий Чидера Эджуке.