Лев Лещенко – о победе над ЦСКА: «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне»
22:35
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Игра прошла в Москве.
«В этом сезоне мы будем чемпионами! Молодые таланты — это праздник для «Динамо»! Сегодня все прекрасно отыграли. Фомин большой молодец, очень мне понравился. Я очень рад, будем ждать следующую игру. Шварц исповедует атакующий футбол, прессинг, подборы – все за нами! Команда хороша!», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
«Динамо» вышло на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. ЦСКА - 3 балла и 10-я строчка.
В прошедшей встрече в составе «Динамо» дубль оформил хавбек Даниил Фомин. У ЦСКА отличился нападающий Чидера Эджуке.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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