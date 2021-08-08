Шварц: «С ребятами сошлись в том, что сегодня должны биться за Лесового»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру защитника Фабио Бальбуэна в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Бальбуэна ошибается второй матч подряд? Не стал бы сравнивать сегодняшнее действие с матчем в Уфе. Сегодня дело в том, что команда в целом неудачно вошла в игру. Я считаю, что Бальбуэна провел сегодня хороший матч.

Команда вышла в футболках в поддержку Лесового. Мы получили нерадостную весть, что ему предстоит операция на колене. С ребятами сошлись в том, что сегодня должны биться за Даниила. Надеюсь, с нашим компетентным», — заявил тренер.

Как стало известно «СЭ», полузащитник московской команды Даниил Лесовой выбыл на долгое время из-за разрыва крестообразной связки колена.