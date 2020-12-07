РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев — о поражении от «Сочи»: «Пока не можем переворачивать игру со счета 0:2»

21:23
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Хочу поздравить соперника с победой, — сказал Талалев в эфире «Матч Премьер». — Победила команда, которая использует свои моменты. Мы видели, что с Нобоа и без него «Сочи» смотрится по-разному. Он исполнил два момента.

Качество игры меня удовлетворило. Но пока с такими организованными командами мы не можем переворачивать игру со счета 0:2.

Сочи — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир