Талалаев: «60 минут мне очень понравились»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1) остался доволен игрой команды, однако посетовал на ошибки.

— Игра оправдала и положительные ожидания, и негативные, — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Мы знаем, что у нас есть футболисты, которые без замен проводят весенний этап. К сожалению, микротравму получил один из лидеров. Будем стараться восстановить его.

С точки зрения командной игры, 60 минут мне очень понравились.

— Не екнуло сердце, когда не забили пенальти?

— Конечно, сердце екает, когда моменты не реализуются. Помимо пенальти было 3-4 выхода один на один. Можно было спокойно выигрывать с крупным счетом. Это технические ошибки, которые прощаются. Меня больше беспокоют ошибки, когда футболисты не добегают назад. Будем разговаривать на эту тему.