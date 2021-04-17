Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев: «60 минут мне очень понравились»

16:19
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1) остался доволен игрой команды, однако посетовал на ошибки.

— Игра оправдала и положительные ожидания, и негативные, — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Мы знаем, что у нас есть футболисты, которые без замен проводят весенний этап. К сожалению, микротравму получил один из лидеров. Будем стараться восстановить его.

С точки зрения командной игры, 60 минут мне очень понравились.

— Не екнуло сердце, когда не забили пенальти?

— Конечно, сердце екает, когда моменты не реализуются. Помимо пенальти было 3-4 выхода один на один. Можно было спокойно выигрывать с крупным счетом. Это технические ошибки, которые прощаются. Меня больше беспокоют ошибки, когда футболисты не добегают назад. Будем разговаривать на эту тему.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры