Талалаев: «60 минут мне очень понравились»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1) остался доволен игрой команды, однако посетовал на ошибки.
— Игра оправдала и положительные ожидания, и негативные, — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Мы знаем, что у нас есть футболисты, которые без замен проводят весенний этап. К сожалению, микротравму получил один из лидеров. Будем стараться восстановить его.
С точки зрения командной игры, 60 минут мне очень понравились.
— Не екнуло сердце, когда не забили пенальти?
— Конечно, сердце екает, когда моменты не реализуются. Помимо пенальти было 3-4 выхода один на один. Можно было спокойно выигрывать с крупным счетом. Это технические ошибки, которые прощаются. Меня больше беспокоют ошибки, когда футболисты не добегают назад. Будем разговаривать на эту тему.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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