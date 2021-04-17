Форвард «Ахмата» Ильин рассказал, как на него повлиял незабитый пенальти в матче с «Химками»
Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин прокомментировал победу команды над «Химками» (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Эмоции положительные, мы одержали важную победу. Впереди важная игра в полуфинале Кубка, хотелось подойти к этому матчу с хорошим настроением, чтобы болельщики почувствовали победные эмоции и пришли еще больше поддержать нас в игре с «Крыльями». Незабитый пенальти? Было много желающих пробить, у нас есть список бьющих, в котором я есть. Получилось, что не забил, но все, что ни делается — к лучшему. В итоге исправился и забил с игры. Это по-спортивному разозлило, получилось справиться с задачей», — сказал Ильин в эфире «Матч Премьер».
Ильин был признан лучшим игроком матча с «Химками», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. На 34-й минуте игры форвард не забил пенальти.
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