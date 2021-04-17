«Ахмат» — «Химки»: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота гостей
На 75-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (3:1) арбитр Василий Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади после удара Бернарда Бериши произошел контакт с левой рукой Дмитрия Тихого.
Рука капитана подмосковной команды находилась в естественном положении, оснований для назначения 11-метрового удара нет.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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