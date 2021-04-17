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«Ахмат» — «Химки»: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота гостей

16:18
«Ахмат» — «Химки».
«Ахмат» — «Химки».
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На 75-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (3:1) арбитр Василий Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади после удара Бернарда Бериши произошел контакт с левой рукой Дмитрия Тихого.

Рука капитана подмосковной команды находилась в естественном положении, оснований для назначения 11-метрового удара нет.

(Александр Бобров)

Ахмат — Химки

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