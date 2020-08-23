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Такого большого отрыва после четырех туров у лидеров еще не было

21:43
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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«Спартак» победил «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России (2:1) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Правда, отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет сейчас четыре очка — максимальный результат по итогам четырех туров после перехода турнира на трехочковую систему в 1995 году. Перевес в три очка имели только три команды — ЦСКА-2003, «Зенит»-2012/13 и «Зенит»-2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Самые большие отрывы лидера чемпионата России после четырех туров

Сезон

Лидер

Очки

Преследователи

Отрыв

2020/21

Зенит

12

Спартак, Сочи

4

2003

ЦСКА

12

Динамо

3

2012/13

Зенит

12

Рубин, Спартак

3

2014/15

Зенит

12

Спартак, Динамо, ЦСКА

3

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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