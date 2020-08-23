Такого большого отрыва после четырех туров у лидеров еще не было

«Спартак» победил «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России (2:1) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Правда, отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет сейчас четыре очка — максимальный результат по итогам четырех туров после перехода турнира на трехочковую систему в 1995 году. Перевес в три очка имели только три команды — ЦСКА-2003, «Зенит»-2012/13 и «Зенит»-2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Самые большие отрывы лидера чемпионата России после четырех туров