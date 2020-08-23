Такого большого отрыва после четырех туров у лидеров еще не было
21:43
«Спартак» победил «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России (2:1) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Правда, отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет сейчас четыре очка — максимальный результат по итогам четырех туров после перехода турнира на трехочковую систему в 1995 году. Перевес в три очка имели только три команды — ЦСКА-2003, «Зенит»-2012/13 и «Зенит»-2014/15. (Кирилл Бурдаков)
Самые большие отрывы лидера чемпионата России после четырех туров
|
Сезон
|
Лидер
|
Очки
|
Преследователи
|
Отрыв
|
2020/21
|
Зенит
|
12
|
Спартак, Сочи
|
4
|
2003
|
ЦСКА
|
12
|
Динамо
|
3
|
2012/13
|
Зенит
|
12
|
Рубин, Спартак
|
3
|
2014/15
|
Зенит
|
12
|
Спартак, Динамо, ЦСКА
|
3