«Спартак» дома проиграл «Тамбову» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Это второе поражение команды Доменико Тедеско подряд — в 25-м туре красно-белые в дерби уступили ЦСКА (0:2).

Болельщики раскритиковали «Спартак» и судейство в РПЛ после матча в социальных сетях клуба:

sambaxter09: С таким судейством наш чемпионат никогда не будет в топах

alexeybugagashenka: Верните Карреру

serega.061: Парни, Вы что! Кто следующий Вас обыграет, деревня Гадюкино?

shakir1984: С такой игрой нас Зенит разорвёт

evgen_k 13 : Такими темпами скоро в ФНЛ будем играть

football_fan 008 : Позор

tartar1966: Спартак, родной ты мне делаешь больно...

abramovinsta: Игроки вообще без желания играют

pavel_pin_pastukhov: В фнл ваше место

henri.matisse: Ну че, Тедеско пора сливать. Где там Каррера? Или хотя бы Валера?