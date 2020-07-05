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«Такими темпами скоро в ФНЛ будем играть». Фанаты «Спартака» — о поражении от «Тамбова»

5 июля 2020, 09:25
4 июля. Москва. «Спартак» — «Тамбов» — 2:3. Реакция Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 июля. Москва. «Спартак» — «Тамбов» — 2:3. Реакция Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» дома проиграл «Тамбову» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Это второе поражение команды Доменико Тедеско подряд — в 25-м туре красно-белые в дерби уступили ЦСКА (0:2).

Болельщики раскритиковали «Спартак» и судейство в РПЛ после матча в социальных сетях клуба:

sambaxter09: С таким судейством наш чемпионат никогда не будет в топах

alexeybugagashenka: Верните Карреру

serega.061: Парни, Вы что! Кто следующий Вас обыграет, деревня Гадюкино?

shakir1984: С такой игрой нас Зенит разорвёт

evgen_k13: Такими темпами скоро в ФНЛ будем играть

football_fan008: Позор

tartar1966: Спартак, родной ты мне делаешь больно...

abramovinsta: Игроки вообще без желания играют

pavel_pin_pastukhov: В фнл ваше место

henri.matisse: Ну че, Тедеско пора сливать. Где там Каррера? Или хотя бы Валера?

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