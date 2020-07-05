«Такими темпами скоро в ФНЛ будем играть». Фанаты «Спартака» — о поражении от «Тамбова»
«Спартак» дома проиграл «Тамбову» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена». Это второе поражение команды Доменико Тедеско подряд — в 25-м туре красно-белые в дерби уступили ЦСКА (0:2).
Болельщики раскритиковали «Спартак» и судейство в РПЛ после матча в социальных сетях клуба:
sambaxter09: С таким судейством наш чемпионат никогда не будет в топах
alexeybugagashenka: Верните Карреру
serega.061: Парни, Вы что! Кто следующий Вас обыграет, деревня Гадюкино?
shakir1984: С такой игрой нас Зенит разорвёт
evgen_k13: Такими темпами скоро в ФНЛ будем играть
football_fan008: Позор
tartar1966: Спартак, родной ты мне делаешь больно...
abramovinsta: Игроки вообще без желания играют
pavel_pin_pastukhov: В фнл ваше место
henri.matisse: Ну че, Тедеско пора сливать. Где там Каррера? Или хотя бы Валера?