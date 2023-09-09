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Сын Цымбаларя: «Узнав о смерти папы, Ледяхов прямо в аэропорту поменял билеты и прилетел на похороны»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Ледяхов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил о достойных поступках партнеров и друзей отца после его смерти.

— Ледяхов же был единственным из «Спартака», кто успел приехать на похороны? Ваша мама рассказывала, что он уже был в аэропорту, чтобы лететь с семьей на острова, но услышал страшную весть, перебил билет, отправил родных на отдых, а сам полетел в Одессу.

— Одно уточнение — не на острова, а в Израиль. Все остальное — правда. Билет он поменял прямо в аэропорту — и прилетел на похороны. Но Игорь был не единственным из России, кто туда успел. Были и футболисты, которые играли у папы уже в роли тренера. Я совершенно не поддерживаю попытки разжечь то, что кто-то не приехал. Прекрасно понимаю, что у каждого есть личные дела и проблемы. Тем более это был канун Нового года, и все были со своими семьями... Ничего страшного. Главное, что все ребята помнят и ценят папу, и по общению с ними я это вижу. Это важнее.

— А правдивы ли другие слова вашей мамы — что, когда семья обратилась в «Спартак» с просьбой помочь деньгами на памятник отцу, то не удостоилась даже ответа, а уж средств — тем более?

— Не могу точно сказать, поскольку лично я не обращался. В любом случае, тогда в клубе было совсем другое руководство, нежели сегодня. И в конце концов мы провели в Одессе матч памяти папы и поставили памятник на могиле.

— Ледяхов, Онопко, Хохлов помогли деньгами на памятник лично?

— Да. И на памятник, и на организацию того матча. Огромное им спасибо за это.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе

Игорь Ледяхов
Илья Цымбаларь
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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