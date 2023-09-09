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Сын Цымбаларя: «Отец тяжело пережил выставление на трансфер. Но Романцев сделал для него в «Спартаке» очень много хорошего»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Олег Романцев и Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал о том, как «Спартак» выставил его отца на трансфер в 1999 году.

— В октябре того самого 99-го история Цымбаларя в «Спартаке» резко закончилась. Что была за ситуация перед матчем вторых сборных России и Германии, когда он с Александром Беркетовым якобы опоздал к отбою и был навеселе — а тренер Сергей Павлов сообщил об этом Романцеву, и закрутилась карусель, которая и закончилась его выставлением на трансфер?

— Там была какая-то перевернутая история. Насколько знаю, Павлов, передавая эту историю Романцеву, образно говоря, день с ночью перепутал. Батя рассказывал, что там все было совсем по-другому. Но более детально ту ситуацию не знаю, врать не буду.

— Вы обижены на Романцева за то, как он поступил с отцом в 99-м?

— Нет. Многие говорят, что можно было по-другому развернуть ситуацию, но случилось так, как случилось. Мы уже ничего не изменим. Олег Иванович сделал для папы в течение всей карьеры очень много хорошего. И, конечно, оно перевешивает. Но сам отец тяжело это (выставление на трансфер. — Прим. И.Р.) пережил и был в шоке — тут говорю однозначно.

Любую ситуацию можно рассматривать в позитивном и в негативном ключе. Можно вспоминать об этом расставании. А можно — о том, сколько раз Романцев закрывал глаза на папины «шалости». И сколько важнейших голов отец забил после романцевских тренировок, и в том числе благодаря отношению к нему главного тренера.

— В январе 2000-го Романцев внезапно позвонил и пригласил его на сборы. Но после двух тренировок и одного контрольного матча отправил обратно.

— Отец рассказывал, что был звонок Романцева: «Цыля, приезжай и будем работать. Забыли все». Но когда он прилетел, что-то не срослось. Вернулся молча, ничего не рассказывал. А что якобы Романцев увидел его и спросил: «Что ты тут делаешь, я же тебя отчислил» — не знаю, правда это или нет. Я не спрашивал, папа не говорил...

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе

Илья Цымбаларь
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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