Сын Цымбаларя: «Отец тяжело пережил выставление на трансфер. Но Романцев сделал для него в «Спартаке» очень много хорошего»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал о том, как «Спартак» выставил его отца на трансфер в 1999 году.

— В октябре того самого 99-го история Цымбаларя в «Спартаке» резко закончилась. Что была за ситуация перед матчем вторых сборных России и Германии, когда он с Александром Беркетовым якобы опоздал к отбою и был навеселе — а тренер Сергей Павлов сообщил об этом Романцеву, и закрутилась карусель, которая и закончилась его выставлением на трансфер?

— Там была какая-то перевернутая история. Насколько знаю, Павлов, передавая эту историю Романцеву, образно говоря, день с ночью перепутал. Батя рассказывал, что там все было совсем по-другому. Но более детально ту ситуацию не знаю, врать не буду.

— Вы обижены на Романцева за то, как он поступил с отцом в 99-м?

— Нет. Многие говорят, что можно было по-другому развернуть ситуацию, но случилось так, как случилось. Мы уже ничего не изменим. Олег Иванович сделал для папы в течение всей карьеры очень много хорошего. И, конечно, оно перевешивает. Но сам отец тяжело это (выставление на трансфер. — Прим. И.Р.) пережил и был в шоке — тут говорю однозначно.

Любую ситуацию можно рассматривать в позитивном и в негативном ключе. Можно вспоминать об этом расставании. А можно — о том, сколько раз Романцев закрывал глаза на папины «шалости». И сколько важнейших голов отец забил после романцевских тренировок, и в том числе благодаря отношению к нему главного тренера.

— В январе 2000-го Романцев внезапно позвонил и пригласил его на сборы. Но после двух тренировок и одного контрольного матча отправил обратно.

— Отец рассказывал, что был звонок Романцева: «Цыля, приезжай и будем работать. Забыли все». Но когда он прилетел, что-то не срослось. Вернулся молча, ничего не рассказывал. А что якобы Романцев увидел его и спросил: «Что ты тут делаешь, я же тебя отчислил» — не знаю, правда это или нет. Я не спрашивал, папа не говорил...