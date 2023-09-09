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Сегодня, 12:30

Сын Цымбаларя рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед Виктором Прокопенко

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Илья Цымбаларь.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как отец в «Черноморце» «спалился» перед главным тренером Виктором Прокопенко, но ответил двумя голами и был прощен.

— Папа кайфовал от работы с Виктором Прокопенко? Мне кажется, по характеру, по юмору они друг другу очень подходили.

— Они во всем друг другу подходили — и в футболе, и в жизни! Случилась такая история, когда папа только перешел в «Черноморец». Был заезд на базу, и ветераны дали ему, самому молодому в команде, задание купить спиртное. Это можно было сделать только в районе Арнаутской возле железнодорожного вокзала. Папа рассказывал: «Стою с ящиком, а у меня там все — и шампанское, и коньяк. Открывается лифт, и прямо передо мной — Виктор Евгеньевич! Видит и спрашивает: «Кому?» Я: «Себе!» Чтобы ребят не заложить». Прокопенко: «Понятно».

Старшие потом пришли к нему, сознались, что это было для них, и попросили молодого не трогать. Был в «Черноморце» и другой случай — когда его искали, в бане отпаривали перед игрой, Прокопенко говорил: «Я тебя выгоню!» Но поставил на игру, папа вышел и два забил, голевую отдал. Тренер заходит в раздевалку, матерится и смеется одновременно: «Ну, как тебя выгнать?» Жалко, не помню, в какой игре это было. Но было точно. Папа рассказывал.

— Мой коллега Сергей Микулик однажды попросил Прокопенко назвать самого талантливого футболиста, с которым тот работал. Естественно, прозвучала фамилия Цымбаларь и характеристика «гений». Но с одной оговоркой: «С ним была только одна проблема».

— Какая?

— «Если жена не встречала его прямо у трапа, на одной-двух следующих тренировках его можно было не ждать». — «И как же ты с ним работал?» — «Так я и не ждал!»

— Ха-ха! Все правильно. Виктор Евгеньевич, царствие ему небесное, золотой человек, как никто знал к папе подход. Есть люди, которым главное не мешать. Его можно не ждать на одной-двух тренировках, но была уверенность, что он выйдет на игру и отработает не на 100, а на 150 процентов. И принесет результат. Это большая и тонкая работа — понимать такие вещи. За это надо отдать должное и Прокопенко, и Олегу Романцеву. Они могли с этим справляться.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе

Илья Цымбаларь
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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