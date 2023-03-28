Сычев высказался о влиянии Дзюбы на результаты «Локомотива»

Чемпион России 2004 года в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос, насколько нападающий Артем Дзюба придал уверенности железнодорожникам.

«Тренер доверяет, он [Дзюба] в хорошей физической форме, пришел игровой тонус. Сами голы говорят за него, почувствовал уверенность, и команда идет за ним. Поэтому лидер на поле, я думаю, что все закономерно, видно, в какой футбол хотят играть ребята, какой футбол ставит тренер. Я думаю, перспективы положительные», — приводит ТАСС слова Сычева.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 гола. За московскую команду он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.