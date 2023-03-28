Защитник ЦСКА Агапов заявил, что готов вернуться на поле после травмы

Защитник ЦСКА Илья Агапов рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Состояние нормальное, дискомфорта во время товарищеского матча с 2DROTS не было. Травма уже не беспокоит. После перерыва на сборные готов играть полный матч, хотелось бы», — приводит «РБ Спорт» слова Агапова.

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе 2023 года. На зимних сборах с армейцами 22-летний россиянин получил травму, из-за которой до сих пор не провел ни одного официального матча за новую команду.