Жоаозиньо: «Всегда приятно обыгрывать «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»! Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», — передает слова полузащитника корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.