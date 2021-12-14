Жоаозиньо: «Всегда приятно обыгрывать «Спартак»
Жоаозиньо рассказал о целях «Сочи» на сезон-2021/22
09:30
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).
«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»! Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», — передает слова полузащитника корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.
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