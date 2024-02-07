Николич рассказал, что мог возглавить российский клуб после ухода из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что у него были варианты продолжения карьеры в России после ухода из московского клуба.

«4-5 раз я был очень близок к тому, чтобы возглавить российский клуб после «Локомотива». Но не скажу когда. «Динамо»? Может быть», — приводит Sport24 слова Николича.

Сербский специалист возглавлял «Локомотив» с июня 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством московская команда стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

На данный момент 44-летний Николич является главным тренером команды «Шабаб Аль-Ахли».