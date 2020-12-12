РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сутормин выразил надежду, что матч против «Спартака» пройдет со зрителями

22:57
Теги:

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:1). Эта встреча проходила без присутствия фанатов на трибунах.

«Пока все складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше, после паузы, посмотрим, как и что, — сказал Сутормин в интервью клубной пресс-службе. — Главное, приносить пользу команде.

Мысли о первом матче с «Динамо» были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.

Чего мы ждем от матча со «Спартаком»? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдет с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Еще раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 48770
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир