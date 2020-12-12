Сутормин выразил надежду, что матч против «Спартака» пройдет со зрителями

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:1). Эта встреча проходила без присутствия фанатов на трибунах.

«Пока все складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше, после паузы, посмотрим, как и что, — сказал Сутормин в интервью клубной пресс-службе. — Главное, приносить пользу команде.

Мысли о первом матче с «Динамо» были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.

Чего мы ждем от матча со «Спартаком»? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдет с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Еще раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом».