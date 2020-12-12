Сутормин выразил надежду, что матч против «Спартака» пройдет со зрителями
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:1). Эта встреча проходила без присутствия фанатов на трибунах.
«Пока все складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить «Спартак», а дальше, после паузы, посмотрим, как и что, — сказал Сутормин в интервью клубной пресс-службе. — Главное, приносить пользу команде.
Мысли о первом матче с «Динамо» были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.
Чего мы ждем от матча со «Спартаком»? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдет с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Еще раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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