Гильерме уверен, что «Локомотив» уйдет на зимнюю паузу в первой пятерке РПЛ

Бывший голкипер «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников Маринато Гильерме в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах команды.

— На каком месте, по вашему мнению, нужно закончить первый отрезок сезона зимой?

— От «Локомотива» всегда требуется быть как можно выше в таблице — это топ-клуб. Ожидают от нас всегда многого. Сейчас самое главное, чтобы мы прошли этот период. Видно, что команда прибавила. Уверен, что до ухода на зимнюю паузу мы будем в первой пятерке.

«Локомотив» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября железнодорожники сыграют с «Ростовом» в 12-м туре чемпионата России.

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