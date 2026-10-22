Хазанов: «Одной фразой Лев Яшин объяснил мне полную бессмыслицу подчинения жизни официальным наградам»

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал о встрече со Львом Яшиным за несколько дней до смерти великого вратаря.

— Одна встреча много лет назад у нас (с Никитой Симоняном) произошла при очень грустных обстоятельствах. 20 марта 1990 года умер Лев Яшин. А за три дня до того мне позвонила Валентина Тимофеевна и сказала: «Лева умирает. И очень хочет, чтобы ты приехал». У меня вот-вот был вылет в Омск, и перед ним я поехал к нему домой. Яшины как раз ждали Рафика Нишанова (председателя совета национальностей Верховного Совета СССР. — Прим. И.Р.), который должен был привезти Леве звезду Героя Социалистического Труда.

— Говорят, ждали даже самого Михаила Горбачева.

— К тому времени уже было известно, что приедет Нишанов. И Симонян там тоже был. Короче говоря, мы сидели со Львом Ивановичем — есть последние его фотографии при жизни, которые тогда и сделаны. И он, уже без обеих ног, нагибается ко мне своей оставшейся половиной и говорит: «Генка, зачем мне эта звезда, когда я умираю?»

Вы не представляете, какую работу внутри меня проделал этот человек. Одной фразой Яшин объяснил мне всю бренность этих побрякушек, полную бессмыслицу подчинения жизни всяким официальным наградам. Я как-то сразу понял, что не это главное в жизни. Человек так устроен, что ему хочется государственного признания. Все мало, мало... На самом деле это такая чушь! Но надо прожить жизнь, чтобы к этому прийти. Когда Леву хоронили, я шел и все время об этом думал. Сколько мудрости было в тех его словах.

Яшин — единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». На протяжении всей взрослой клубной карьеры голкипер выступал за один клуб — московское «Динамо». Он играл за бело-голубых с 1949 по 1970 год.

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