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Геннадий Хазанов: «Одной фразой Лев Яшин объяснил мне полную бессмыслицу подчинения жизни официальным наградам»

Хазанов: «Одной фразой Лев Яшин объяснил мне полную бессмыслицу подчинения жизни официальным наградам»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал о встрече со Львом Яшиным за несколько дней до смерти великого вратаря.

— Одна встреча много лет назад у нас (с Никитой Симоняном) произошла при очень грустных обстоятельствах. 20 марта 1990 года умер Лев Яшин. А за три дня до того мне позвонила Валентина Тимофеевна и сказала: «Лева умирает. И очень хочет, чтобы ты приехал». У меня вот-вот был вылет в Омск, и перед ним я поехал к нему домой. Яшины как раз ждали Рафика Нишанова (председателя совета национальностей Верховного Совета СССР. — Прим. И.Р.), который должен был привезти Леве звезду Героя Социалистического Труда.

— Говорят, ждали даже самого Михаила Горбачева.

— К тому времени уже было известно, что приедет Нишанов. И Симонян там тоже был. Короче говоря, мы сидели со Львом Ивановичем — есть последние его фотографии при жизни, которые тогда и сделаны. И он, уже без обеих ног, нагибается ко мне своей оставшейся половиной и говорит: «Генка, зачем мне эта звезда, когда я умираю?»

Вы не представляете, какую работу внутри меня проделал этот человек. Одной фразой Яшин объяснил мне всю бренность этих побрякушек, полную бессмыслицу подчинения жизни всяким официальным наградам. Я как-то сразу понял, что не это главное в жизни. Человек так устроен, что ему хочется государственного признания. Все мало, мало... На самом деле это такая чушь! Но надо прожить жизнь, чтобы к этому прийти. Когда Леву хоронили, я шел и все время об этом думал. Сколько мудрости было в тех его словах.

Яшин — единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». На протяжении всей взрослой клубной карьеры голкипер выступал за один клуб — московское «Динамо». Он играл за бело-голубых с 1949 по 1970 год.

Интервью Геннадия Хазанова о&nbsp;спорте и&nbsp;СССР.«Бесков пытался помочь, когда у меня были проблемы с КГБ». Интервью Геннадия Хазанова

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Лев Яшин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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