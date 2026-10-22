Мусаев — о матче с «Локомотивом»: «Ошибки арбитра и наши собственные не позволили нам победить»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к матчу с «Балтикой» в 12-м туре РПЛ и оценил игру с «Локомотивом» (3:3).

— В каком состоянии команда подходит к игре с «Балтикой»?

— Игры с «Балтикой» всегда сложные, в матчах против нее много борьбы. Нам важно проявить характер, выигрывать единоборства. Любой команде сложно играть против «Балтики». Главное — играть в футбол, держать мяч внизу. В прошлом с ней всегда было нелегко, но мы хотим отталкиваться от себя. Будем настаивать на своей игре, но в то же время ждем напряженный матч.

— Что показала игра с «Локомотивом»?

— Когда я говорил о проблемах внутри, то имел в виду, что в матче с «Зенитом» во всех трех голах были два-три игрока, которые могли помочь друг другу и предотвратить ошибки. В прошлом сезоне так было, по крайней мере. Нам чуть-чуть этого не хватает.

С «Локомотивом» была хорошая реакция у команды на те проблемы, которые у нас есть. При счете 1:0 в нашу пользу мы были близки ко второму голу. В атаке мы хорошо играли, создавали моменты. Но, к сожалению, ошибки арбитра и наши собственные не позволили нам победить.

Матч между «Краснодаром» и «Балтикой» пройдет 24 октября на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Кирилл Радченко