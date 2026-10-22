Игнашевич — о судействе матча «Динамо» — ЦСКА: «Зачем удалять игрока, если ты не видел четкого касания?»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России в тревел-шоу БЕТСИТИ «Цари на выезде» во время дерби прокомментировал эпизод с удалением голкипера Андрея Лунева, которое отменили после просмотра ВАР.

Во втором выпуске Сергей Игнашевич и Александр Мостовой отправились на матч «Динамо» — ЦСКА на «ВТБ Арену», где поучаствовали в предматчевых активностях, а также вместе посмотрели игру и разыграли «Царское бинго».

— Не уверен — не свисти, есть же такое правило. Зачем ты сразу удаляешь игрока, если ты не видел четкого касания? Возьми паузу, сейчас есть ВАР, исправят. Вот хочется сразу принять какое-то решение, — сказал Игнашевич.

— Может, это по уверенности судей бьет? Если у тебя есть право на ошибку, то ты ошибешься, — спросил ведущий выпуска Денис Алхазов.

— Нет, просто это с опытом приходит, когда ты уже понимаешь: зачем своим решением ломать игру, если ты не уверен?

Также Игнашевич рассказал, почему он всегда так сдержан в своих эмоциях.

— Представим, что ты тренируешь сборную России и она выходит в финал чемпионата мира. Эмоции будут такими же сдержанными?

— Конечно. А как я должен реагировать? Зачем эмоции расплескивать? Они же могут пригодиться ближе к концу матча. И потом, хороший тренер должен моментально принимать решения исходя из плана на игру и событий на футбольном поле. Пример — Скалони или Флик, у которых работа идет моментально. Может, ты готовил замену и ее нужно отменить. Ты не можешь бежать к угловому флажку и праздновать.

Полный выпуск тревел-шоу БЕТСИТИ «Цари на выезде» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.