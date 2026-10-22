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Игнашевич — о судействе матча «Динамо» — ЦСКА: «Зачем удалять игрока, если ты не видел четкого касания?»

Цари на выезде.

Экс-игрок ЦСКА и сборной России в тревел-шоу БЕТСИТИ «Цари на выезде» во время дерби прокомментировал эпизод с удалением голкипера Андрея Лунева, которое отменили после просмотра ВАР.

Во втором выпуске Сергей Игнашевич и Александр Мостовой отправились на матч «Динамо» — ЦСКА на «ВТБ Арену», где поучаствовали в предматчевых активностях, а также вместе посмотрели игру и разыграли «Царское бинго».

— Не уверен — не свисти, есть же такое правило. Зачем ты сразу удаляешь игрока, если ты не видел четкого касания? Возьми паузу, сейчас есть ВАР, исправят. Вот хочется сразу принять какое-то решение, — сказал Игнашевич.

— Может, это по уверенности судей бьет? Если у тебя есть право на ошибку, то ты ошибешься, — спросил ведущий выпуска Денис Алхазов.

— Нет, просто это с опытом приходит, когда ты уже понимаешь: зачем своим решением ломать игру, если ты не уверен?

Также Игнашевич рассказал, почему он всегда так сдержан в своих эмоциях.

— Представим, что ты тренируешь сборную России и она выходит в финал чемпионата мира. Эмоции будут такими же сдержанными?

— Конечно. А как я должен реагировать? Зачем эмоции расплескивать? Они же могут пригодиться ближе к концу матча. И потом, хороший тренер должен моментально принимать решения исходя из плана на игру и событий на футбольном поле. Пример — Скалони или Флик, у которых работа идет моментально. Может, ты готовил замену и ее нужно отменить. Ты не можешь бежать к угловому флажку и праздновать.

Полный выпуск тревел-шоу БЕТСИТИ «Цари на выезде» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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