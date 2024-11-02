Сутормин признался, что доволен своим переходом в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин подвел личные итоги первой трети сезона.

Этим летом 30-летний футболист перешел на правах аренды в ростовскую команду из «Зенита».

«Я доволен своим переходом в «Ростов». Понятное дело, что за данный отрезок сезона мог бы проявить себя лучше, но в целом я рад, что выхожу на поле и получаю игровую практику. Мне нужно улучшать свою игру, а в «Ростове» есть возможность это делать», — цитирует Сутормина Legalbet.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.