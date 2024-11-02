«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Нино и Лусиано Гонду забили за хозяев

«Зенит» после первого тайма ведет в счете в матче с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ — 2:0.

Голы забили Нино и Лусиано Гонду. На 34-й минуте из-за повреждения был заменен вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок.