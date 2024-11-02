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«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Нино и Лусиано Гонду забили за хозяев

Руслан Минаев
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«Зенит» после первого тайма ведет в счете в матче с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ — 2:0.

Голы забили Нино и Лусиано Гонду. На 34-й минуте из-за повреждения был заменен вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх
Андрей Мостовой и&nbsp;Гамид Агаларов. «Зенит» — «Динамо» Махачкала: Латышонок получил травму. Онлайн-трансляция матча РПЛ

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
3
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
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ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
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Динамо Мх

 5 1 0
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 8 1 2
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