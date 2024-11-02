Морозов: «Станкович сильнее Николича в тренерском плане»

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов поделился мнением о том, почему главный тренер красно-белых Деян Станкович сильнее как тренер, чем Марко Николич, возглавляющий ЦСКА.

«Спартак» сейчас сильнее ЦСКА. Если сыграют надежно в обороне, то красно-белые добьются победы. В атаке Станкович поинтереснее Николича ставит игру. Мне кажется, Станкович сильнее Николича в тренерском плане. Почему «Спартак» тогда по забитым и пропущенным уступает армейцам? Да, в обороне у «Спартака» не все получается, но там так быстро невозможно наладить взаимодействия. Но он ищет, нужно делать много перестановок. Бывает, делает ошибки. Но ошибки не делает только тот, кто ничего не делает», — цитирует Морозова Legalbet.

ЦСКА набрал 24 очка за 13 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 22 балла и шестая строчка.

2 ноября команды сыграют в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.